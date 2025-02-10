Умер актер рязанского ТЮЗа Виктор Шульц

Ушел из жизни актер рязанского ТЮЗа Виктор Шульц. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Виктор Шульц — ведущий мастер сцены, талантливый артист, верный и отзывчивый друг, интеллигентный человек, знаток истории, литературы, живописи, экскурсовод, непревзойдённый рассказчик, прекрасно владевший французским и немецким. Многие рязанцы знали и любили его.

Почти 45 лет Виктор Шульц прослужил в Театре на Соборной. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Обладатель специальной премии Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ «За служение искусству театра».

«Он был честен и в жизни, и на сцене. Скромный, порядочный человек. Искренний, непосредственный, обладавший уникальным чувством юмора. Иногда по-детски наивный, сумевший сохранить в себе ребёнка. С ним всегда было интересно! Очень тяжело говорить о Викторе Олеговиче в прошедшем времени. Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорят о Викторе Шульце коллеги. Реклама

Прощание с артистом состоится в театре 12 февраля. Время будет объявлено дополнительно.