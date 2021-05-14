Ульяновский подрядчик похитил полмиллиона и получил срок

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Вступил в силу приговор в отношении директора и учредителя компании «Дим-Профи», которая строила парк экстремальных видов спорта на стадионе «Старт» в Димитровграде, пишет портал «Ульяновск Онлайн».

В суде пришли к выводу, что подрядчик Сергей Почечура завысил объем работ и их стоимость. В итоге он нанес ущерб бюджету в размере 550 тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что с фирмой заключили контракт на шесть с половиной миллионов рублей. Скейт-парк приняли, однако подрядчик не смонтировал звуковое оборудование для спортплощадки. Также там отсутствовали велосипеды, ролики, скейтборд и покрытие из древесностружечных плит.

Почечуру признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Его приговорили к двум годам условного лишения свободы.