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Вторник, 13 июля, 2021
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Ульяновцам пообещали полтора миллиона за информацию об «Орском» маньяке

Никита Брыкин
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Жителям Ульяновской области пообещали полтора миллиона рублей за информацию, способствующую задержанию маньяка из Орска Валерия Андреева, пишет портал «Ульяновск Экспресс».

Сообщается, что 63-летнего мужчину подозревают в совершении ряда убийств и изнасилований женщин в период с 2006 года по 2012 год.

Его приметы: рост 173 сантиметра, волосы прямые, темные с проседью, губы тонкие, на верхней челюсти слева и справа с первого по четвертый, а также на нижней челюсти слева и справа с пятого по седьмой зубы из металла желтого цвета. Кроме того, у Андреева есть шрам после операции.

Ульяновцев просят звонить по номерам: 8(3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08,  8-932-8-500-400 или 02.

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