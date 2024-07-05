Ультрабыстрые зарядные станции из Рязани будут заряжать электробусы Москвы

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) установит современные ультрабыстрые зарядные станции (УБЗС) «ФОРА» на юге Москвы. УБЗС этого типа будут использоваться в столице впервые и появятся на транспортном узле у станции метро «Варшавская». «ФОРА» обеспечит бесперебойную работу городского транспорта на городских маршрутах, сообщает сайт корпорации.

Ультрабыстрые зарядные станции «ФОРА» для городского транспорта производит входящий в КРЭТ Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ).

Мощность УБЗС — 300 кВт, они антивандальные и могут работать при температуре от — 40 °C до +40 °C. Срок службы электрозарядных станций составляет не менее 15 лет. Оборудование оснащено системами принудительной вентиляции и пожаротушения, а также блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль изоляции.

КРЭТ серийно производит зарядные станции «ФОРА» с 2014 года, ориентируясь на решение задач, связанных с активным созданием, развитием и расширением зарядной инфраструктуры по всей стране.

На сегодняшний день в России установлено более 250 станций постоянного и переменного тока производства ГРПЗ. В рамках проекта «Разработка и серийное производство электрозарядных станций для электротранспорта» на предприятии проводится реконструкция и техническое перевооружение, внедряется современное оборудование, запускаются новые производственные мощности.