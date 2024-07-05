Пятница, 5 июля, 2024

Ультрабыстрые зарядные станции из Рязани будут заряжать электробусы Москвы

Автор: 7info

Опубликовано

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) установит современные ультрабыстрые зарядные станции (УБЗС) «ФОРА» на юге Москвы. УБЗС этого типа будут использоваться в столице впервые и появятся на транспортном узле у станции метро «Варшавская». «ФОРА» обеспечит бесперебойную работу городского транспорта на городских маршрутах, сообщает сайт корпорации.

Ультрабыстрые зарядные станции «ФОРА» для городского транспорта производит входящий в КРЭТ Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ).

Мощность УБЗС — 300 кВт, они антивандальные и могут работать при температуре от — 40 °C до +40 °C. Срок службы электрозарядных станций составляет не менее 15 лет. Оборудование оснащено системами принудительной вентиляции и пожаротушения, а также блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль изоляции.

КРЭТ серийно производит зарядные станции «ФОРА» с 2014 года, ориентируясь на решение задач, связанных с активным созданием, развитием и расширением зарядной инфраструктуры по всей стране.

На сегодняшний день в России установлено более 250 станций постоянного и переменного тока производства ГРПЗ. В рамках проекта «Разработка и серийное производство электрозарядных станций для электротранспорта» на предприятии проводится реконструкция и техническое перевооружение, внедряется современное оборудование, запускаются новые производственные мощности.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВС РФ ударили «Искандерами» по аэродрому Миргород

Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию

Глюк’oZa покажет двойное преображение на СТС

В касимовской Елатьме установлен температурный рекорд

Избавление от жары и штормовая погода ожидают центр России

В Рязани изменится схема работы общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы

В Рыбновском районе легковушка опрокинулась в кювет, на месте работала скорая

Благотворительный праздник «Летний день в Рязанском кремле» пройдёт 6 июля

Почти как Дубаи: в Сети опубликовано необычное видео из Кального в Рязани

Епископ Питирим рассказал о чудодейственной силе молитвы

Июль в «М5 Молл»: полезные мастер-классы, турнир по настольным играм, сказочные спектакли

В Канищеве после удара молнии загорелся балкон многоэтажки — ТГ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

ВС РФ ударили «Искандерами» по аэродрому Миргород

Новости мира
Также есть сообщения, что кроме Миргорода атакован аэродром армейской авиации ВСУ под Полтавой.

Рязанский РЦК проходит ежегодную федеральную сертификацию

Новости Рязани
Сертификация проходит в два этапа — дистанционный и очный.

Глюк’oZa покажет двойное преображение на СТС

Новости кино и телевидения
На СТС выходит первое мейковер-шоу «На стиле с Глюк’oZой» (16+), в котором изменится не только героиня, но и её квартира.

В касимовской Елатьме установлен температурный рекорд

Новости Касимова
В четверг, 4 июля, зафиксирована температура воздуха 34,3 градуса. До этого самый жаркий день был в 1938 году — 33,8 градуса.

Избавление от жары и штормовая погода ожидают центр России

Новости мира
Сегодня Центральный регион наконец избавится от изнуряющей жары, но это произойдёт за счёт резкого ухудшения погоды.