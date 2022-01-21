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Пятница, 21 января, 2022
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Ульяновский депутат Дадашов не смог прочитать расписание на трамвайной остановке

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pixabay.com

Депутаты Гордумы Ульяновска Майис Дадашов проверил одну из трамвайных остановок на улице Октябрьской, пишет Ульяновск онлайн.

Парламентарий признался, что ему не удалось прочитать расписание.

«Расписание движения трамваев находится в ужасном состоянии, расположено посередине трамвайных путей на высоте более двух метров. Кто и как должен увидеть его – неизвестно», – отметил Дадашов.

Депутат уточнил, что зафиксировал несоблюдение графика трамваем № 10. В целом, по его словам расписания движения общественного транспорта находится в «ужасном состоянии».

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Дадашов призвал восстановить таблички с расписанием и смонтировать их в удобном для горожан месте.

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