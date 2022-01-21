Ульяновский депутат Дадашов не смог прочитать расписание на трамвайной остановке

Депутаты Гордумы Ульяновска Майис Дадашов проверил одну из трамвайных остановок на улице Октябрьской, пишет Ульяновск онлайн.

Парламентарий признался, что ему не удалось прочитать расписание.

«Расписание движения трамваев находится в ужасном состоянии, расположено посередине трамвайных путей на высоте более двух метров. Кто и как должен увидеть его – неизвестно», – отметил Дадашов.

Депутат уточнил, что зафиксировал несоблюдение графика трамваем № 10. В целом, по его словам расписания движения общественного транспорта находится в «ужасном состоянии».

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Дадашов призвал восстановить таблички с расписанием и смонтировать их в удобном для горожан месте.