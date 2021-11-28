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Воскресенье, 28 ноября, 2021
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Ульяновец без QR-кода устроил скандал в театре кукол в присутствии 3-летнего сына

Александр Ильин

В Ульяновске перед премьерным показом спектакля «Подарок для Снегурочки» в театре кукол один из зрителей, который отказался предъявлять QR-код, спровоцировал скандал, едва не перешедший в драку, сообщает «Ульяновск.Экспресс». 

По словам одного из представителей культурного учреждения, мужчина без QR-кода пришёл на показ вместе с 3-летним сыном. На требование контролёра предъявить код он обматерил его. Позже ярость посетителя обрушилась и на других сотрудников. 

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться сотруднику ЧОПа, который утихомирил буяна. После этого тот вместе с сыном удалился.

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