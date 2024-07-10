Улицу в Сасове украсят герои Пушкинских сказок

В ближайшее время в Сасово завершатся подготовительные работы для размещения скульптур на улице Пушкина. Они будут украшать архитектурный ансамбль, привлекая внимание прохожих и удивляя туристов, сообщает ГТРК Ока.

Скульптор Олег Седов рассказывает, что секрет этих работ еще и в использовании различных оттенков, которые делают их особенно привлекательными для прохожих. Он также утверждает, что со временем имитация бронзы будет становиться еще более реалистичной благодаря воздействию прохожих, натирающих части скульптур, и придавая им золотистый оттенок. Такие городские персонажи сегодня пользуются особой популярностью. У себя в усадьбе скульптор, как вечный сказочник, создает новые образы. Он делает это бюджетно, используя композитные материалы, но при этом доставляет удовольствие глазу и украшает городские пространства.

«Начали выделять под местные инициативы деньги. Если поставили малую форму, скамейку, вазу, улица оживляется, это вообще оживлялки», — рассказывает автор сказочных фигур.

Скульптуры скоро украсят пешеходную зону улицы Пушкина в Сасово. Скульптор отмечает, что хотя они являются репликами его прежних работ, каждая имеет свои оригинальные детали, делая их особенными и символичными.

На данный момент скульптуры уже готовы и находятся в саду у Олега Седова.