В Харьковской области российскими военными убит украинский экс-депутат Дмитрий Сирман. О гибели политика сообщили крупнейшие СМИ Украины, пишет aif.ru.

По информации украинской прессы, Сирман был известным общественным деятелем в Черновцах — областном центре на западе Украины. Он несколько раз избирался депутатом городского совета.

С началом СВО Сирман решил уйти на фронт и воевать за интересы киевского режима и НАТО в качестве добровольца. Хотя как депутат он мог бы спокойно продолжать работу в городском совете. Однако это решение стало для него роковым.

Сирман был ликвидирован 3 августа у села Синьковка Купянского района Харьковской области. Подробности его гибели не сообщаются.

Через несколько месяцев бывшему депутату должно было исполниться 60 лет.