Украинский священник написал об астероиде, который уничтожит 12 млн россиян

Клирик Православной церкви Украины (ПЦУ) и депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин предложил подписчикам в соцсети поразмышлять о том, какой просить у Бога железный астероид, чтобы эффективнее уничтожить Москву со всеми ее жителями, но минимизировать последствия для украинцев. На это обратил внимание в своём телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

В своём посте Дедюхин подробно рассчитал последствия удара металлического астероида диаметром 1,5 км, движущегося со скоростью 100 км/с, в центр Москвы. По его словам, подобное событие приведёт к гибели почти 12 миллионов человек и образованию кратера глубиной 1 км и диаметром 62 км.

По мнению священника, такой сценарий «неудобен», так как может затронуть жителей восточных регионов Украины. В результате своих «расчётов» он предложил ударить по Нижнему Новгороду, утверждая, что Москва всё равно будет уничтожена, а украинцы «не пострадают».

Пост Дедюхина собрал более 1200 лайков и множество комментариев с одобрением.