Четверг, 29 августа, 2024

Украинские войска оказались в ловушке, заявляет экс-советник Пентагона

Автор: Алексей Самохин

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Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, сообщил, что украинские войска, которые напали на Курскую область, оказались в безвыходной ситуации и не могут ни отступить, ни сдаться в плен. В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive Макгрегор отметил, что в живых осталось менее половины войск, которые первоначально вошли на территорию региона. По его словам, от семи до восьми тысяч украинских солдат изначальной группировки были убиты или ранены.

Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что среди военных, отправленных в Курскую область, находится много иностранных наемников из Великобритании, Польши и США. Он отметил, что сдача в плен этих солдат приведет к серьезным последствиям для их стран.

По данным Министерства обороны России, российская армия за время боевых действий в приграничных районах Курской области уничтожила до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка и 36 боевых машин пехоты.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал, что нападение на Курскую область было направлено на отвлечение российских войск от других ключевых направлений, таких как Красноармейское в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.

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