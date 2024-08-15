Боевики Вооруженных сил Украины, напавшие на Курскую область и надевшие немецкие каски, издевались над пожилым жителем региона. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны», пишет «Московский комсомолец».

На записи видно, как пенсионер с пакетом в руках спокойно проходит мимо двух вооруженных украинских солдат. Один из них останавливает его для разговора, называет «русским Иваном» и спрашивает, как он живет.

Старик отвечает, что заблудился и уже несколько дней не может найти нужную дорогу.

Украинский солдат оскорбляет мужчину, пародируя немецкую речь, называет его «русской свиньей» и советует «идти пить водку».

«Вы все по жизни заблудились, не туда пошли», — заявляет боевик, сопровождая свою речь нецензурной бранью.

Пенсионер пытался объяснить, что ему 74 года и он уже пять дней не может найти безопасное место. Однако второй боевик, появившийся в кадре в шлеме с эмблемой СС, издевательски выкрикнул «Шнапс — гуд!» и продолжил снимать видео для TikTok на фоне указателей.