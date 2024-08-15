Четверг, 15 августа, 2024

Украинские боевики в немецких касках оскорбили старика под Курском

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

Боевики Вооруженных сил Украины, напавшие на Курскую область и надевшие немецкие каски, издевались над пожилым жителем региона. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны», пишет «Московский комсомолец».

На записи видно, как пенсионер с пакетом в руках спокойно проходит мимо двух вооруженных украинских солдат. Один из них останавливает его для разговора, называет «русским Иваном» и спрашивает, как он живет.

Старик отвечает, что заблудился и уже несколько дней не может найти нужную дорогу.

Украинский солдат оскорбляет мужчину, пародируя немецкую речь, называет его «русской свиньей» и советует «идти пить водку».

«Вы все по жизни заблудились, не туда пошли», — заявляет боевик, сопровождая свою речь нецензурной бранью.

Пенсионер пытался объяснить, что ему 74 года и он уже пять дней не может найти безопасное место. Однако второй боевик, появившийся в кадре в шлеме с эмблемой СС, издевательски выкрикнул «Шнапс — гуд!» и продолжил снимать видео для TikTok на фоне указателей.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Жителей России ждёт шестидневная рабочая неделя

Рязань отметит День города: Фестиваль «Рязанский косопуз» и Кубок Губернатора ждут гостей!

Терапевт рассказала, как человек может заразиться глистами

Бывший агент MI-6 рассказал, кто захватил власть в США

Созданный россиянами сервис Miro прекращает работу в России и Белоруссии

В четверг в Рязанской области будет немного холоднее, чем в среду

Врачи назвали самые частые травмы во время секса

В Рязани закрыли движение транспорта на участке улицы Горького

Названы российские регионы, которые ВСУ могут атаковать после Курской области

Во Владимире сделают дорогу между улицами Диктора Левитана и Фатьянова

В перинатальном центре рассказали о девочке, которая родилась с весом 1140 граммов

Стали известны подробности мощного удара ВС РФ по Одессе