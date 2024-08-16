Минкульт Украины отчитался о демонтаже памятника Владимиру Ленину в Судже Курской области, пишет МК.

Утверждается, что фото сделано в центре российского города. На нем можно увидеть, что на постаменте памятника отсутствует статуя.

Министерство назвало случившееся «процессом декоммунизации». Памятник Ленину стоял возле центра народного творчества на Советской площади.

Как подчеркивал генерал-майор ВС России Апти Алаудинов, в Судже присутствуют и подразделения ВСУ, и российской армии.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.