Пятница, 16 августа, 2024

Украинцы снесли памятник Ленину в Курской области

Автор: powder

Опубликовано

Минкульт Украины отчитался о демонтаже памятника Владимиру Ленину в Судже Курской области, пишет МК.

Утверждается, что фото сделано в центре российского города. На нем можно увидеть, что на постаменте памятника отсутствует статуя.

Министерство назвало случившееся «процессом декоммунизации». Памятник Ленину стоял возле центра народного творчества на Советской площади.

Как подчеркивал генерал-майор ВС России Апти Алаудинов, в Судже присутствуют и подразделения ВСУ, и российской армии.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Многодетная вдова участника СВО обратилась за помощью в администрацию Рязани

Мусоровоз снёс трубу на улице Керамзавода

Прозорливая старица Алипия видела будущее Киева: «Будет время такое, что все квартиры ваши пустые будут…»

«Натовские войска будут стоять»: Жириновский предсказывал события в Курской области

Объединяющий процесс: на «Фабрике процессов» продолжают изучать инструменты нацпроекта «Производительность труда»

Губернатор Малков рассказал, как Рязань помогает Курской области

Рязанская мэрия заключила контракты на 125 млн на размещение рекламных конструкций

В Рязани за незаконную торговлю нарушителям пришлось заплатить более 2 миллионов рублей

В Рязанской области составлено более 1500 протоколов за парковку на газонах

Трусова показала обручальные кольца перед свадьбой с Игнатовым

Секретный бункер ВСУ уничтожен парным ударом «Искандеров»

В Спасском районе открылся Семейный турслёт