Украина пыталась подорвать участников СВО подарочными наборами к 23 февраля

ФСБ пресекла теракты украинских спецслужб, планировавших подорвать участников спецоперации и госслужащих заминированными подарочными наборами к 23 февраля, сообщило РИА Новости .

Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска. Видео с ними опубликованы в телеграм-канале агентства.

«Бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы. Они должны были сработать при вскрытии упаковки», — говорится в публикации.

Они предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. В Первоуральске задержали завербованного россиянина, который направлял посылки.

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В еще одной тайнике в Челябинске обнаружили самодельные взрывные устройства, которыми хотели подорвать бойцов в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.