Украина пыталась подорвать участников СВО подарочными наборами к 23 февраля

ФСБ пресекла теракты украинских спецслужб, планировавших подорвать участников спецоперации и госслужащих заминированными подарочными наборами к 23 февраля, сообщило РИА Новости.
Посылки обнаружили в аэропорту Челябинска. Видео с ними опубликованы в телеграм-канале агентства.
Они предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. В Первоуральске задержали завербованного россиянина, который направлял посылки.
В еще одной тайнике в Челябинске обнаружили самодельные взрывные устройства, которыми хотели подорвать бойцов в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.