В ночь на 22 июня министерство обороны России предприняло ещё одну попытку убедить Киев прекратить террористические атаки на гражданские объекты на территории России.

21 июня ВСУ направили более 120 беспилотников в сторону Крыма, Кубани и других регионов России. В ответ российские военные нанесли удары по украинским энергосетям, используя ракеты и беспилотники. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Утром 22 июня «Укрэнерго» признало, что в результате восьмой комбинированной атаки на энергоинфраструктуру было повреждено оборудование на энергетических объектах в Запорожской и Львовской областях.

По информации ресурса «Два майора», российские военные использовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, оснащённые авиационными ракетами класса «воздух-земля» Х-101 и Х555, а также крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и беспилотники «Герань-2».

По данным ресурса, взрывы были слышны в Павлограде, Хмельницкой, Винницкой, Волынской и Львовской областях. В городе Стрый (Львовская область) также сообщали о перебоях с электроэнергией после ударов. В этом городе находится большой военный аэродром и подземные газовые хранилища.

Канал «Военная хроника», который следит за украинскими мониторинговыми ресурсами и сообщениями о воздушной тревоге на Украине, также сообщал о ходе атаки, ссылаясь на сообщения с мест прилётов.

Согласно имеющимся данным, ночью в Павлограде, расположенном в Днепропетровской области, произошли мощные взрывы. В этом городе с советских времён функционирует завод, специализирующийся на производстве ракетного топлива.

Отмечается, что часть ударов по объектам ВСУ была нанесена дронами, после чего были зафиксированы прилёты крылатых ракет неизвестного типа.

Украинские источники сообщили о том, что некоторые крылатые ракеты Х-101 пролетели над территорией Украины со стороны Черниговской области в направлении Киева и через Херсонскую область в сторону Одессы. Кроме того, для поражения целей в Одессе и Николаеве были использованы морские крылатые ракеты «Калибр», выпущенные с кораблей Черноморского флота.

Помимо этого, около 5-7 ракет Х-101 были направлены на демилитаризацию аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются остатки Военно-воздушных сил Украины.

В то же время в сторону Луцка в Волынской области двигалась большая группа дронов «Герань-2».