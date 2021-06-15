Укладку асфальта на мосту через Трубеж начнут 16 июня

В среду, 16 июня, начнётся процесс укладки асфальта на ремонтируемой части моста через Трубеж в Рязани. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник.
Сегодня чиновник провёл на месте выездное совещание с подрядчиком. По его словам, на той части моста, где идут работы, полотно готово к укладке асфальтобетонного покрытия.
Одновременно рабочие будут заниматься подготовкой на подходе к мосту. Это позволит быстрее приступить к ремонту второй части моста.