Укладку асфальта на мосту через Трубеж начнут 16 июня

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В среду, 16 июня, начнётся процесс укладки асфальта на ремонтируемой части моста через Трубеж в Рязани. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник.

Сегодня чиновник провёл на месте выездное совещание с подрядчиком. По его словам, на той части моста, где идут работы, полотно готово к укладке асфальтобетонного покрытия.

– Этот процесс состоит из нескольких этапов и будет запущен завтра, – написал Решетник.

Одновременно рабочие будут заниматься подготовкой на подходе к мосту. Это позволит быстрее приступить к ремонту второй части моста.