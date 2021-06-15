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Вторник, 15 июня, 2021
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Укладку асфальта на мосту через Трубеж начнут 16 июня

7info
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В среду, 16 июня, начнётся процесс укладки асфальта на ремонтируемой части моста через Трубеж в Рязани. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник.

Сегодня чиновник провёл на месте выездное совещание с подрядчиком. По его словам, на той части моста, где идут работы, полотно готово к укладке асфальтобетонного покрытия.  

– Этот процесс состоит из нескольких этапов и будет запущен завтра, – написал Решетник. 

Одновременно рабочие будут заниматься подготовкой на подходе к мосту. Это позволит быстрее приступить к ремонту второй части моста. 

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