Уход за волосами от Schwarzkopf

Шикарный вид прически – это результат ваших стараний и усилий специалистов, которым вы доверили свои волосы. Также он напрямую зависит от косметологических препаратов, которые применяются в процессе ухода. Используя оригинальные, профессиональные средства, вы получите прекрасный результат даже в домашних условиях.

Бренд Schwarzkopf Professional известен своим основательным подходом к уходу за волосами уже более 100 лет. Его специалисты имеют высокую квалификацию в вопросах здоровья и красоты женских и мужских волос. Они знают, как обеспечить ухоженный вид и здоровое сияние. Продукция бренда создается с помощью инновационных технологий и старинных рецептов, помноженных на качество, творческий подход и немецкую щепетильность.

История появления бренда

Бренд Schwarzkopf был основан в 1898 году берлинским аптекарем Гансом Шварцкопфом. Первыми товарами в лавке, которая называлась «Краски, лекарства, духи», были средства по уходу за волосами и телом. Заказ одной из клиенток стал началом большого пути. В 1903 году Шварцкопф разработал водорастворимый порошковый шампунь. Он стал основным фирменным продуктом компании.

После успешного старта и пришедшей популярности аптекарь не остановился на достигнутом. Он создавал лечебные добавки на основе трав и масел, которые придавали волосам здоровый вид и ускоряли их рост. Спрос на продукцию рос. Конкуренты в этом деле отсутствовали, и Шварцкопф открыл свой первый завод. Таким образом, Schwarzkopf стал основным косметическим брендом в Германии, с каждым годом расширяясь, обновляя ассортимент и создавая новые продукты.

В ногу со временем

В 1995 году произошло слияние «Шварцкопф» с компанией «Хенкель Групп», результатом чего стало образование косметического подразделения Schwarzkopf & Henkel. На данный момент продукция концерна является одной из самых известных и популярных в мире в сфере ухода за волосами. Известные линейки этого бренда: Taft, Palette и Schauma. Все выпускаемые средства разделены на две категории: масс-маркет и профессиональные варианты для салонов, парикмахерских. Среди ассортимента насчитывается около тысячи наименований товаров для окрашивания, ежедневного ухода и стайлинга. Компания выпускает:

шампуни;

кондиционеры;

сыворотки;

флюиды;

масла;

лосьоны;

кремы;

маски;

бальзамы;

муссы;

краски.

Продукция бренда продается в 50 странах мира. Среди немецких потребителей она считается самой эффективной, надежной и безопасной из всех существующих торговых марок. Выбирают ее и профессиональные стилисты. Средства от «Шварцкопф» считаются топовыми по уходу за волосами.