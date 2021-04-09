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Пятница, 9 апреля, 2021
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Уголовное дело завели на 42-летнего ярославца за призыв сжечь мэрию

Елена Лобанова

На жителя Ярославля завели уголовное дело за призывы сжечь мэрию. Такие «лозунги» он распространял в социальных сетях. Об этом сообщает ИА «Regnum». 

Причем ярославец 1979 года рождения в цитате имел в виду не само здание, а сотрудников администрации. Такие же призывы звучали в отношении правоохранительных органов. Некоторые местные telegram-каналы уверяли, что подозреваемый является сторонников организации «Левый фронт». Однако активисты этого движения заявили, что не знают человека с таким именем. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Ему грозит штраф от 100 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.

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