Уголовное дело завели на 42-летнего ярославца за призыв сжечь мэрию

На жителя Ярославля завели уголовное дело за призывы сжечь мэрию. Такие «лозунги» он распространял в социальных сетях. Об этом сообщает ИА «Regnum».

Причем ярославец 1979 года рождения в цитате имел в виду не само здание, а сотрудников администрации. Такие же призывы звучали в отношении правоохранительных органов. Некоторые местные telegram-каналы уверяли, что подозреваемый является сторонников организации «Левый фронт». Однако активисты этого движения заявили, что не знают человека с таким именем.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Ему грозит штраф от 100 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет.