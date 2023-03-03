Пятница, 3 марта, 2023
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Уголовное дело о неуплате более 500 миллионов рублей налогов возбудили в Рязанской области

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В Рязанской области возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Подозреваемые – экс-руководители одного из предприятий региона. Они не заплатили более 500 млн рублей по налогам.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области, бывшие руководители предприятия, занимающегося производством и реализацией цветного металла, оформляли фиктивные сделки с коммерческими организациями. В налоговых декларациях предприятие отразило ложные сведения по НДС и налогу на прибыль.

Как итог – предприятие не уплатило за 2018–2020 годы налоги на сумму более 550 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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