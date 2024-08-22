Четверг, 22 августа, 2024

Удар по бункеру в Сумах, где находился Зеленский: что известно на данный момент

Автор: Алексей Самохин

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По сообщению телеграм-канала «Военное дело», 22 августа вечером был нанесен ракетный удар по секретному бункеру в Сумах, где ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский проводил совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее в своем телеграм-канале Зеленский сообщил, что посетил приграничные районы Сумской области и обсудил с главкомом оперативную обстановку в зонах активных боевых действий, а также меры по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

На данный момент подробностей об ударе по бункеру нет, министерство обороны РФ пока не предоставило официальных комментариев по этому поводу, пишет «Московский комсомолец».

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