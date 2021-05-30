Учёные: Вакцинация от коронавируса по-разному влияет на мужчин и женщин

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Клинические испытания вакцины Pfizer показали, что она работает с разной эффективностью для обоих полов. Такие же данные получены в ходе испытания вакцины Moderna.

Эффективность работы вакцин у женщин на 2-3 % ниже, чем у мужчин. Результаты исследований учёные комментируют с осторожностью. Обычно вакцины действуют лучше на женщин. У них, как правило, быстрее вырабатывается иммунный ответ.

Сопредседатель Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабра Кляйн предполагает, что такие данные учёные получили потому, что возраст заболевших после прививки женщин колебался в пределах от 47 до 70 лет. А в это период менопаузы у женщин.

Однако, этого недостаточно для объяснения результатов исследования.

Также учёные отмечают, что количество смертных случаев после применения вакцины зависит от самой вакцины, — пишет Lenta.ru