Воскресенье, 22 сентября, 2024

Учёные сделали важное открытие о смерти человека

Автор: Алексей Самохин

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Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В статье на сайте LADbible рассказывается о том, что учёные обнаружили необычную активность мозга у пациента, у которого остановилось сердце. Исследователи говорят, что эти результаты ставят под сомнение общепринятое представление о моменте смерти, пишет «Московский комсомолец».

В статье говорится, что учёные наблюдали за 87-летним мужчиной с помощью электроэнцефалографии, но во время исследования у него случился сердечный приступ, пациент умер. Позже выяснилось, что приборы зафиксировали ритмичные электрические импульсы в мозге пациента, когда у него остановилось дыхание.

«Возможно, мозг воспроизводит последние воспоминания о важных событиях жизни непосредственно перед смертью», — предполагает ведущий автор исследования Аджмал Земмар.

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