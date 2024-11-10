Учёные: при определённом условии секс продлевает жизнь мужчин

Секс после 50 лет является одним из способов продлить жизнь мужчины, пишет «Московский комсомолец».
К такому выводу пришли исследователи Массачусетского университета (США). Учёные и раньше знали, что природой заложено правило: большинство видов животных на земле погибают, когда теряют способность к размножению. У мужчины, перестающего заниматься сексом, организм резко начинает стареть, запускаются механизмы самоуничтожения.
Во время занятий любовью в организме вырабатывается «гормон счастья» — эндорфин. Исследователи выяснили, что выработка этого гормона зависит от продолжительности полового акта. Секс должен длиться не менее 6–8 минут. Чем короче половой акт, тем слабее он влияет на долголетие.
Занимаясь сексом, человек показывает, что готов продолжать род, механизмы старения не запускаются. Правда, это правило работает только для мужчин. Женский организм неспособен к воспроизводству после определенных изменений, и его активным сексом не обманешь.