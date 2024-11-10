Учёные: при определённом условии секс продлевает жизнь мужчин

Секс после 50 лет является одним из способов продлить жизнь мужчины, пишет «Московский комсомолец».

К такому выводу пришли исследователи Массачусетского университета (США). Учёные и раньше знали, что природой заложено правило: большинство видов животных на земле погибают, когда теряют способность к размножению. У мужчины, перестающего заниматься сексом, организм резко начинает стареть, запускаются механизмы самоуничтожения.

Во время занятий любовью в организме вырабатывается «гормон счастья» — эндорфин. Исследователи выяснили, что выработка этого гормона зависит от продолжительности полового акта. Секс должен длиться не менее 6–8 минут. Чем короче половой акт, тем слабее он влияет на долголетие.

— Это не значит, что непосредственно возвратно-поступательные движения должны длиться 6–8 минут. Ласки, петтинг и прочие составляющие полового акта оказывают то же действие, — рассказал сексолог и психолог Олег Шевченко.

Занимаясь сексом, человек показывает, что готов продолжать род, механизмы старения не запускаются. Правда, это правило работает только для мужчин. Женский организм неспособен к воспроизводству после определенных изменений, и его активным сексом не обманешь.