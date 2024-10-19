Учёные обнаружили, что занятия спортом помогают облегчить похмелье

Исследование британских учёных, опубликованное в журнале Addictive Behaviours и процитированное на Sciencealert, выявило связь между физической активностью и облегчением похмелья.

В исследовании приняли участие 1676 студентов, как ведущих активный образ жизни, так и тех, кто спортом не занимается. Результаты показали, что чем больше физической активности у людей, тем реже и легче они переносят похмелье. Регулярные упражнения могут повышать уровень эндорфинов в организме, что снижает восприятие боли.

Кроме того, физическая активность ускоряет обмен веществ, что помогает организму быстрее нейтрализовать и вывести алкоголь. Регулярные тренировки также способствуют уменьшению воспалительных процессов, которые часто возникают после употребления алкоголя, пишет «Лента.ру».