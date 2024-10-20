Учёные назвали продукты, которые грозят здоровью сильнее сигарет

Обзор более десяти исследований с участием почти десяти миллионов человек показал, что употребление фастфуда может привести к депрессии, тревожности, а также способствовать развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В список вредных продуктов входит не только фастфуд, пишет «Российская газета».

Ученые пришли к выводу, что ультраобработанные продукты, такие как фастфуд, связаны с риском возникновения 32 различных неблагоприятных последствий для здоровья.

Исследователи отметили, что производство фастфуда (например, гамбургеров), упакованной выпечки, чипсов, сладких хлопьев и газированных напитков с добавками включает множество промышленных процессов.

Медики подчеркнули, что такая пища часто содержит искусственные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и другие добавки. Эти продукты привлекают потребителей своей доступностью и вкусовыми качествами, однако в них содержится много сахара, вредных жиров и соли, при этом они бедны клетчаткой и витаминами.

«Мы обнаружили прямую связь между потреблением ультраобработанных продуктов и 32 негативными последствиями для здоровья, включая рак,» — рассказала Мелисса Лейн, научный сотрудник Университета Дикина и ведущий автор исследования.

С учетом частоты употребления вредной пищи среди разных групп населения и её доступности, эти продукты могут быть опаснее курения, сообщает Pronews.gr.

Издание также приводит таблицу, согласно которой страны с наибольшим потреблением ультраобработанных продуктов — это США, Великобритания, Канада, Швеция и Австралия.