Воскресенье, 20 октября, 2024
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Учёные назвали безотказный способ улучшения потенции без медикаментов

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Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

В Университете Южной Дании предложили практически безотказный способ улучшения потенции без использования медикаментов, сообщает издание Videnskab.

«Многие мужчины с повышенным давлением или сердечными проблемами также страдают от эректильной дисфункции», — объясняет Хелле Нюгор Гербилд, аспирантка отдела исследований общей практики. По её словам, кардиотренировки часто рекомендуют для нормализации работы сердца, снижения давления и улучшения настроения. Оказалось, что такие тренировки также «улучшают эректильную функцию, вне зависимости от того, имеются ли уже проблемы или человек хочет их предотвратить».

Она подчеркнула, что тренировки должны быть регулярными и достаточно интенсивными, чтобы вызывать потоотделение или затруднять речь.

Профессор Бенте Кларлун Педерсен из Копенгагенского университета и главный врач клиники сексуальных расстройств Эллис Кристенсен добавили, что механизмы, через которые физическая активность улучшает эрекцию, хорошо известны медикам.

Во-первых, физическая нагрузка делает сосуды более эластичными, что способствует лучшему кровотоку к половым органам. Во-вторых, спорт действует так же, как «Виагра», стимулируя выработку оксида азота, который помогает сосудам расширяться эффективнее.

Врачи рекомендуют мужчинам сосредоточиться на кардиотренировках, а не полагаться на медикаменты.

Для достижения эффекта нужно заниматься не менее четырёх раз в неделю по 40 минут на протяжении полугода. Кроме того, рекомендуется отказаться от курения, сократить употребление алкоголя и перейти на более здоровое питание, пишет «Московский комсомолец».

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