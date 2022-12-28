Учительница замерзла насмерть на улице после корпоратива в Пермском крае

Накануне в Кунгуре в Пермском крае после корпоратива погибла 53-летняя преподавательница лицея №1 сообщила «КП Пермь».

По предварительной информации, учительница физкультуры отправилась домой после ресторана. В итоге она скончалась в пути.

Источник рассказал о двух версиях трагедии. Так, она могла умереть от переохлаждения. Согласно второй версии, у женщины мог случиться сердечный приступ.

Следователи отметили, что что смерть женщины не носит криминальный характер.