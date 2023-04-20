Учителем года в Рязанской области стала преподаватель английского Екатерина Скакунова

В четверг, 20 апреля, в Рязанском Дворце детского творчества прошла церемония закрытия регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2023». В очном формате в конкурсе приняли участие 29 педагогов из 27 муниципальных образований.

Участников конкурса приветствовала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Она отметила, что Рязанская земля богата талантливыми учителями и неслучайно рязанское образование известно во всей России, как бренд высшего качества.

В финал конкурса вышли шесть человек: учитель математики Азеевской школы Ермишинского района Вера Бутырина, учитель истории и географии Гусевской школы Касимовского района Анастасия Калачева, учитель истории и обществознания Кораблинской школы № 2 Марина Малиновская, учитель начальных классов Мурминской школы Рязанского района Татьяна Мухамедиева, учитель русского языка и литературы школы № 39 города Рязани Татьяна Рынгач и учитель английского языка школы № 68 Екатерина Скакунова.

В ходе борьбы за звание лучшего педагога финалисты провели открытые уроки, мастер-классы, ответили на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции. Оценивало выступление педагогов профессиональное жюри.

В номинации «За воспитание патриотизма и гражданственности» наградили Ольгу Звереву — учителя биологии МБОУ «Истьинской средней школы» Старожиловского района Рязанской области.

Приз «За формирование духовного здоровья, семьи и личности» получила Плешакова Наталья — учитель физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения «Клепиковская средняя общеобразовательная школа № 1».

Сошникова Татьяна — учитель истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Плахинская основная общеобразовательная школа им. А. В. Александрова» Захаровского муниципального района Рязанской области получила награду в номинации «Опыт и мастерство».

Традиционно РГУ вручает приз в номинации «Alma Mater». В этом году победителем в данной номинации стала учитель начальных классов школы № 24 Рязани Лукашова Екатерина.

Лучшего педагога Рязанской области объявил губернатор Павел Малков.

«Все участники конкурса — это самые сильные, яркие, креативные учителя, которые творчески подходят к своей работе, сочетают лучшие традиции обучения с новыми интересными практиками. Этот год объявлен годом педагога и наставника, что подчеркивает значимость профессии учителя для всего общества», — сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что государство уделяет большое внимание развитию сферы образования. Сейчас перед регионом стоит задача создать современную образовательную среду для детей, постоянно повышать качество образования, внедрять передовые методики — во всем этом огромную роль играет педагог. Павел Малков поблагодарил педагогов за их труд, в который они вкладывают душу и сердце.

На Всероссийском этапе конкурса Рязанскую область будет представлять победитель регионального этапа, учитель английского языка школы № 68 города Рязани Екатерина Скакунова.