Учитель из Сасова округа победила по итогам Всероссийского диктанта «Наука во имя Победы»

Учитель из школы №6 города Сасово вошла в число победителей Всероссийского диктанта «Наука во имя Победы». Первый Всероссийский научный диктант приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли 320 тысяч человек по всей стране.

По результатам диктанта были выбраны 30 человек, которые в числе первых показали наилучшие результаты. В числе победителей – заместитель директора по воспитательной работе школы №6 города Сасово Диана Сурикова.

«Мы очень рады, что первый всероссийский научный диктант получил такой отклик. Он проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и, надеюсь, выполнил основную задачу – рассказать молодёжи о роли советских ученых в Победе в Великой Отечественной войне», – отметил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Пройти диктант может любой желающий на сайте диктант.наука.рф. Диктант состоит из 25 вопросов. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.