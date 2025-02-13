Учитель из Сасова округа победила по итогам Всероссийского диктанта «Наука во имя Победы»

Учитель из школы №6 города Сасово вошла в число победителей Всероссийского диктанта «Наука во имя Победы». Первый Всероссийский научный диктант приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём приняли 320 тысяч человек по всей стране.
По результатам диктанта были выбраны 30 человек, которые в числе первых показали наилучшие результаты. В числе победителей – заместитель директора по воспитательной работе школы №6 города Сасово Диана Сурикова.
Пройти диктант может любой желающий на сайте диктант.наука.рф. Диктант состоит из 25 вопросов. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.