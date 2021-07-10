Ученый рассказал о возможности повторного заражения COVID-19

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, насколько реально повторно заразиться коронавирусом. Его слова приводит РИА «Новости».
Специалист подчеркнул, что утверждения о том, что пациенты второй раз перенесли COVID-19 зачастую не имеют обоснований.
Эксперт подчеркнул, что как минимум четыре инфекции вызывают потерю запаха и вкуса. Поэтому без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес COVID-19.
Пациенты болеют два раза, но разными штаммами. Это бывает редко — один случай на 100 000 — 200 000 человек.