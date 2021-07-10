Ученый рассказал о возможности повторного заражения COVID-19

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Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, насколько реально повторно заразиться коронавирусом. Его слова приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что утверждения о том, что пациенты второй раз перенесли COVID-19 зачастую не имеют обоснований.

— Некоторые люди переболели по своему мнению. Они пишут, что у них были симптомы, значит они переболели. Дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику, — объяснил Сергей Нетесов.

Эксперт подчеркнул, что как минимум четыре инфекции вызывают потерю запаха и вкуса. Поэтому без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес COVID-19.

— Если это не подтверждено лабораторией, то человек не болел коронавирусом. Скорее всего это был другой ОРВИ. Подавляющее большинство людей болело один раз, — сказал Нетесов.

Пациенты болеют два раза, но разными штаммами. Это бывает редко — один случай на 100 000 — 200 000 человек.