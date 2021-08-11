Ученые обнаружили новый штамм коронавируса с повышенным риском смертности

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В США ученые обнаружили новый штамм коронавируса «йота». По сравнению с другими видами он обладает большей степенью распространения и высокой смертностью. Об этом сообщает ТАСС.

«Йоту» обнаружили в ноябре 2020 года в Нью-Йорке. Степень его распространения по сравнению с другими видами отличалась на 15%-25%. Из-за этого коронавирус успел распространиться еще до того, как его обнаружили.

На данный момент о новом штамме известно немного. По данным ученых, «йота» превосходит другие виды по смертности. Так, ученые считают, что коэффициент летальных исходов отличается от обычных видов коронавируса на 46% среди людей 46-64 лет, на 82% среди граждан 65-74 лет и на 62% среди лиц старше 75 лет.

При этом «йота» способен лишь в 10% случаев обходить иммунную защиту.

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора рассказали, что к настоящему времени вирус распространился в 43 странах. Однако, по словам российских ученых, до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста, и выявлялся преимущественно в США.

В «Векторе» добавили, что в России случаев заражения новым штаммом коронавируса не зафиксировали.