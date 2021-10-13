Ученые назвали способные повышать эффективность вакцинации витамины

Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН с помощью компьютерных методов провели обзор содержания 6 628 научных публикаций, посвященных влиянию витаминов и микроэлементов в организме пациента на эффективность прививок против инфекционных заболеваний, включая СOVID-19.

Как пишут авторы работы, результаты анализа показали, что потребление человеком в достаточном количестве фолиевой кислоты, витаминов A, D, B12, а также цинка, железа, селена, марганца и омега-3-ненасыщенных жирных кислот может увеличивать титр антител после вакцинации, препятствовать недомоганию после прививки, а если человек все же заразился, снижать тяжесть симптомов.

Ученые пришли к выводу: иммунный ответ на вакцинацию у людей с нехваткой вышеперечисленных микроэлементов может быть недостаточно сильным. Поэтому в некоторых случаях прививку стоит сопровождать приемом биодобавок, считают специалисты.

Влияние микроэлементов на эффективность вакцинации специалисты объяснили их ролью в работе иммунитета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Правит БАД: какие витамины могут повышать эффективность вакцинации