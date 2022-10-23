Ученики рязанской школы «усыновили» зубрёнка в Окском заповеднике

Школьники из детской общественной организации «Хозяин Мещеры» (рязанская школа №47) «усыновили» зубрёнка, который родился в Питомнике чистокровных кавказско-беловежских зубров Окского заповедника.

Руководитель экологического клуба Елена Енякина рассказала, что за помощь заповеднику меценаты могут стать «крёстным» родителем телёнка.

Елена Енякина: «Помочь заповеднику можно, собрав сочные корма для зимней подкормки зубров. А так как едят они овощи, то нам осталось только кинуть клич, чтоб все принести излишки с огородов»

Экологи объявили о возможности стать опекунами новорождённого зубрёнка. Фото малыша разместили в группе школы и объявили дату сбора кормов. Транспорт предоставило АО «РНПК». В течение двух дней шёл сбор овощей, а затем их отвезли в заповедник.

Интересна история с выбором имени зубрёнку. Новорождённая малышка — девочка. Предложения были разные. Ученики 9б класса хотели назвали зубрёнка Таня в честь основоположника экодвижения школы Татьяны Тимофеевны Земсковой. Именно благодаря её усилиям организация «Хозяин Мещеры» получила всероссийскую известность.

Имя для зубрёнка предложила Марина Викторовна Дидорчук. Малышку назвали Метта. Об этом сообщили в пресс-службе Окского заповедника.

Метта родилась в питомнике 1 октября. Программа «Усынови зубра» предполагает высокую степень ответственности и регулярность помощи выбранному животному. В заповеднике уверены, что ребята из экологического клуба «Хозяин Мещеры» справятся с этой задачей.

Сотрудники Окского заповедника благодарят школьников и учителей из экологической организации, а также сотрудников АО «РНПК» за помощь в сохранении величественных животных.

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