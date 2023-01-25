Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии

24 января, в день инженерной службы Росгвардии, на базе Учебного центра ведомства прошла встреча сотрудников инженерно-технической группы ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области с учащимися рязанской школы №49.
Вначале ребятам рассказали об особенностях работы кинологов и взрывотехников, о поиске и обнаружении взрывоопасных предметов.
Инструктор кинологической группы показал школьникам элементы служебной дрессировки собак и рассказал, как готовят четвероногих напарников.
Ребята узнали, как применяются разные средства инженерного вооружения, примерили элементы экипировки настоящих сапёров и получили ответы на интересующие вопросы.
В заключение росгвардейцы продемонстрировали работу взрывотехника и кинолога со служебной собакой при обследовании подозрительного предмета и напомнили старшеклассникам о мерах безопасности при обнаружении бесхозных сумок и свёртков.
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