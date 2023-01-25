Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии

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Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

24 января, в день инженерной службы Росгвардии, на базе Учебного центра ведомства прошла встреча сотрудников инженерно-технической группы ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области с учащимися рязанской школы №49.

Вначале ребятам рассказали об особенностях работы кинологов и взрывотехников, о поиске и обнаружении взрывоопасных предметов.

Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии
Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии
Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии

Инструктор кинологической группы показал школьникам элементы служебной дрессировки собак и рассказал, как готовят четвероногих напарников.

«Взрывотехники и кинологи всегда работают в одной связке. Какого бы развития не достигли технические средства, но и сегодня для обнаружения взрывоопасных предметов нет ничего лучше собачьего носа», — отметил кинолог ОМОН «Вятич».

Ребята узнали, как применяются разные средства инженерного вооружения, примерили элементы экипировки настоящих сапёров и получили ответы на интересующие вопросы.

В заключение росгвардейцы продемонстрировали работу взрывотехника и кинолога со служебной собакой при обследовании подозрительного предмета и напомнили старшеклассникам о мерах безопасности при обнаружении бесхозных сумок и свёртков.

Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии
Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии
Ученики рязанской школы познакомились с работой кинологов и взрывотехников Росгвардии

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