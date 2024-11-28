Четверг, 28 ноября, 2024
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Ученика рязанской школы № 55 увезли на “скорой” после ссоры с одноклассником

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Валерия Мединская
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В соцсетях появились сообщения о госпитализации ученика рязанской школы №55. Пресс-служба мэрии официально подтвердила эту информацию и рассказала подробности случившегося.

Отмечается, что инцидент датирован 27 ноября. На перемене произошла ссора двух школьников. Один из них сильно расстроился и не мог успокоиться.

Классный руководитель и медсестра совместно с мамой ученика приняли решение вызвать скорую помощь. Как итог — ребёнка отправили в больницу, там его оставили для наблюдения.

Отметим, что распространённая в Сети информация о повреждённых дверях и силовом воздействии на ребёнка со стороны работников школы оказалась фейком.

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