Ученика рязанской школы № 55 увезли на “скорой” после ссоры с одноклассником

В соцсетях появились сообщения о госпитализации ученика рязанской школы №55. Пресс-служба мэрии официально подтвердила эту информацию и рассказала подробности случившегося.

Отмечается, что инцидент датирован 27 ноября. На перемене произошла ссора двух школьников. Один из них сильно расстроился и не мог успокоиться.

Классный руководитель и медсестра совместно с мамой ученика приняли решение вызвать скорую помощь. Как итог — ребёнка отправили в больницу, там его оставили для наблюдения.

Отметим, что распространённая в Сети информация о повреждённых дверях и силовом воздействии на ребёнка со стороны работников школы оказалась фейком.