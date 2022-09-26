Ученик ижевской школы рассказал, что его спас погибший охранник

Устроивший расстрел в школе № 88 в Ижевске преступник не выдвигал требований и убивал молча, рассказал КП 16-летний ученик, одним из первых попавшийся на пути стрелка.

По словам подростка, ему удалось остаться в живых благодаря охраннику, который принял на себя первый выстрел. Мальчику отбежал в сторону и скрылся за выступом.

«Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня», – отметил мальчик.

Школьник уточнил, что получил ранение в правую часть груди, однако пуля прошла навылет.

По последним данным, в результате нападения погибли 15 человек. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой.