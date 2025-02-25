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Фото: Рязанская городская дума
Общество

Участнику ВОВ Дмитрию Иванову исполнилось 102 года

Анастасия Мериакри

25 февраля свой 102-й день рождения отметил рязанский фронтовик Великой Отечественной войны Дмитрий Иванов. Ветерана поздравила глава Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. 

Осенью 1941 года Дима в возрасте 17 лет ушел на фронт. Участвовал в боях за Ленинград, воевал под Ржевом и на Курской дуге. После окончания войны Дмитрий Иванов остался служить разведчиком, работал за границей. 

За проявление мужества герой получил множество наград, в их числе фронтовые ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени. В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы в день рождения Дмитрию Иванову вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

Участнику ВОВ Дмитрию Иванову исполнилось 102 года В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы в день рождения Дмитрию Иванову вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Участнику ВОВ Дмитрию Иванову исполнилось 102 года В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы в день рождения Дмитрию Иванову вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

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