Участники СВО могут взять кредитные каникулы «задним числом»

Добровольцы, контрактники, мобилизованные, принимающие участие в специальной военной операции, могут взять кредитные каникулы «задним числом». Об этом, ссылаясь на Центробанк, сообщает РИА ФАН.
Напомним, Владимир Путин принял решение о введении кредитных каникул для участников СВО в октябре прошлого года. Во время кредитных каникул все штрафы и пени отменяются.
Ещё одно послабление для заёмщика: с указанной даты проценты пересчитываются в соответствии с правилами специального режима.
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