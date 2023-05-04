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Четверг, 4 мая, 2023

Участники СВО могут взять кредитные каникулы «задним числом»

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Добровольцы, контрактники, мобилизованные, принимающие участие в специальной военной операции, могут взять кредитные каникулы «задним числом». Об этом, ссылаясь на Центробанк, сообщает РИА ФАН.

Напомним, Владимир Путин принял решение о введении кредитных каникул для участников СВО в октябре прошлого года. Во время кредитных каникул все штрафы и пени отменяются.

Ещё одно послабление для заёмщика: с указанной даты проценты пересчитываются в соответствии с правилами специального режима.

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