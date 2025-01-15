Участникам олимпиады по астрономии рассказали, когда на небе Рязани можно увидеть большую часть планет Солнечной системы

В РГУ имени С.А. Есенина 15 января прошла областная олимпиада школьников по астрономии — региональный этап Всероссийской олимпиады. Почти полсотни школьников с 7 по 11 класс из Рязани и Рязанской области соревновались в методике расчета времени восхода Солнца в центре кратера Тихо на Луне, а ещё расследовали детективную историю — по снимку кометы выясняли место на Земле, где именно была сделана фотография.

В головоломных заданиях участники мысленно путешествовали по Вселенной на солнечных парусах из алюминия, раскрывали тайны египетских пирамид и разобрались в существовании щелей Кирка Вуда — почти пустых областей в поясе астероидов. Одиннадцатиклассникам же предстояло оценить параметры взрыва белого карлика, определить расстояние до источника радиовсплеска и составить календарь для экзотической экзопланеты.

По завершению олимпиады участники посетили Астрономическую обсерваторию университета. Сотрудник обсерватории Вячеслав Жабин, пользуясь случаем, посоветовал рязанцам обратить взор на небесную сферу — в течение двух ближайших недель после захода Солнца на небе можно увидеть большую часть планет Солнечной системы, причем Венера, Юпитер, Сатурн и Марс доступны невооруженному глазу, для Урана потребуется хороший бинокль, а вот Нептун, по словам астронома, будет виден только в телескоп. И добавил, что чуть позднее повезет жителям городка Спас-Клепики, над которым 29 марта случится солнечное затмение, хотя и неполное.