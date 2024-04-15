Вторник, 16 апреля, 2024

Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи

Автор: 7info7

Опубликовано

Любовь к поэзии и прозе, глубокая созидающая радость от знакомства с творчеством великих литераторов зачастую определяет наш жизненный путь. Так и случилось с героем нашей новой истории. Творчество поэта Сергея Есенина стало знаковым в судьбе участника Великой Отечественной войны генерал-майора Петра Богданова. Он собрал большую коллекцию изданий, связанных с наследием великого рязанца, которой дорожил сам и дорожит его семья. И эта ценная коллекция буквально на днях обрела вторую жизнь. Внук Петра Богданова Алексей передал книги РГУ имени С. А. Есенина. Теперь они — не только гордость семьи ветерана, но объект изучения учёных-есениноведов и филологов. Об удивительном человеке Петре Богданове и значимом для рязанского вуза событии 7info рассказывает в рамках акции «Свидетели поры огневой».

Пётр Алексеевич Богданов родился 1 ноября 1922 года в Москве на Красной Пресне в многодетной семье. Рано оставшегося без отца Петю отдали в артиллерийскую спецшколу, где он жил и учился до Великой Отечественной войны. С самых первых и до последних дней войны Богданов сражался на фронте. Он прошёл Московскую и Курскую битвы, освобождал Украину и Польшу, участвовал в Пражской и Берлинской наступательных операциях.

Победу Пётр Богданов встретил 9 мая майором в должности начальника штаба артиллерийского полка 10-й дивизии 13-й армии Западного фронта. После войны, с отличием закончив Артиллерийскую радиотехническую академию Советской Армии (АРТА), стал служить в Генеральном Штабе на должностях начальника отдела управления радиоэлектронной борьбы, начальника отдела частотной службы Генштаба, начальника частотной службы ВС. Неоднократно выезжал в рабочие командировки в США, Великобританию, Швейцарию и другие страны. Был участником переговоров в Женеве между СССР и США о сокращении ядерного вооружения.

В отставку Пётр Богданов вышел в звании генерал-майора. Награждён тремя орденами «Отечественной войны», тремя орденами «Красной Звезды», орденом «Знак Почета», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и медалями.

Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Фотографии из личного архива семьи Петра Богданова

— Поэзия Сергея Есенина прошла красной нитью через всю жизнь Петра Алексеевича. Это увлечение, которому он посвящал большую часть свободного времени. Находя редкие издания в нашей стране и за рубежом, общаясь с людьми, лично знавшими Есенина, Пётр Алексеевич до последних дней своей жизни оставался истинным ценителем творчества поэта, — делятся родные ветерана.

Содействие в передаче РГУ коллекции Петра Богданова оказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука (Степанов). Теперь, есенинская коллекция пополнит фонды университета, где к творчеству Сергея Есенина относятся с особой любовью, где его наследие трепетно изучают, бережно сохраняют и передают будущим поколениям.

Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Участник Великой Отечественной войны генерал-майор Богданов собрал уникальную есенинскую коллекцию, которая стала гордостью его семьи
Книги займут достойное место в фондах РГУ имени С. А. Есенина

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.

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