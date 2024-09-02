Житель хутора Дорофеевский Котельниковского района Волгоградской области, участник СВО призвал чиновников привести в порядок дорогу вдоль хуторов, пишет V1.RU.

Сейчас водители ездят по глубоким ямам и колдобинам. При этом дорогу ни разу не ремонтировали за 40 лет.

«Хотел бы поделиться своей душевной болью за нашу дорогу. <…> Проводились только частичные ремонты. Но года два-три и их не было», – отметил боец.

По его словам, речь идет о 15-километровом отрезке между населенными пунктами Генераловский и Дорофевский.

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов сообщил, что сейчас рабочие на отдельных участках пытаются залатать дыры, однако неизвестно, когда дорога полностью будет отремонтирована.