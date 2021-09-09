Участковый из Петербурга возглавил банду, чтобы продавать квартиры ветеранов

В Санкт-Петербурге сотрудника полиции подозревают в создании преступной группировки, которая обворовывала и выставляла на продажу квартиры умерших ветеранов и пенсионеров. Всего в деле насчитывается более 50 эпизодов, сообщает Царьград.

По предварительной версии, в схему были включены два приятеля и брат полицейского. В течение нескольких лет они обманным путём получали документы на квартиры умерших пенсионеров, не оставивших наследника. Имевшиеся в домах ценности (ордена, антиквариат, оружие), а также саму недвижимость злоумышленники продавали. Общая сумма ущерба оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье мошенничества в особо крупном размере.