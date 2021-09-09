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Четверг, 9 сентября, 2021
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Участковый из Петербурга возглавил банду, чтобы продавать квартиры ветеранов

Александр Ильин
Участковый из Петербурга возглавил банду, чтобы продавать квартиры ветеранов
Фото: СК РФ

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В Санкт-Петербурге сотрудника полиции подозревают в создании преступной группировки, которая обворовывала и выставляла на продажу квартиры умерших ветеранов и пенсионеров. Всего в деле насчитывается более 50 эпизодов, сообщает Царьград.  

По предварительной версии, в схему были включены два приятеля и брат полицейского. В течение нескольких лет они обманным путём получали документы на квартиры умерших пенсионеров, не оставивших наследника. Имевшиеся в домах ценности (ордена, антиквариат, оружие), а также саму недвижимость злоумышленники продавали. Общая сумма ущерба оценивается в несколько десятков миллионов рублей.  

В пресс-службе следственного комитета сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье мошенничества в особо крупном размере. 

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