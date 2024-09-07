Убивший семью ради денег экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал детям о семейных ценностях

Осужденный за убийство семьи в Волгограде бывший боец ЧВК «Вагнер» Артем Дильмурадов рассказал сахалинским школьникам о семейных ценностях, пишет V1.RU.
Жуткая история произошла 21 мая 2012 года. В доме № 6 по улице Девятой нашли тела 80-летней хозяйки дома и ее 47-летней дочери.
Вскоре умер сожитель дочери погибшей пенсионерки. Убийство спланировал и осуществил с тремя приятелями его родной сын от первого брака — 16-летний Дмитрий Ерин. Среди них оказался Дильмурадов.
Дильмурадов получил 14 лет строгого режима, но отправился на СВО, прошел «бахмутскую мясорубку», а теперь занимается общественно-просветительской деятельностью на Сахалине.
Мужчина родом с Сахалина. Как оказался в Волгограде — неизвестно.