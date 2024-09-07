Суббота, 7 сентября, 2024

Убивший семью ради денег экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал детям о семейных ценностях

Автор: powder

Опубликовано

Осужденный за убийство семьи в Волгограде бывший боец ЧВК «Вагнер» Артем Дильмурадов рассказал сахалинским школьникам о семейных ценностях, пишет V1.RU.

Жуткая история произошла 21 мая 2012 года. В доме № 6 по улице Девятой нашли тела 80-летней хозяйки дома и ее 47-летней дочери.

Вскоре умер сожитель дочери погибшей пенсионерки. Убийство спланировал и осуществил с тремя приятелями его родной сын от первого брака — 16-летний Дмитрий Ерин. Среди них оказался Дильмурадов.

«Жизни четырех человек, включая отца, 16-летний подросток оценил в сумму миллион семьсот тысяч рублей, которую, по его мнению, хранила дома мачеха. Впоследствии оказалось, что этих денег в доме не было», – говорится в публикации.

Дильмурадов получил 14 лет строгого режима, но отправился на СВО, прошел «бахмутскую мясорубку», а теперь занимается общественно-просветительской деятельностью на Сахалине.

«Запомните, дети, семья — это самое важное в жизни. Уважайте старших, уважайте друг друга, будьте честными людьми, просто послушайте и поверьте, что так надо, настанет время, когда вы в этом убедитесь полностью», — приводят его слова в отделении «Защитники Отечества».

Мужчина родом с Сахалина. Как оказался в Волгограде — неизвестно.

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