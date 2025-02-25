Убитая чиновником и депутатом челябинка возвращалась с поминок брата, погибшего на СВО

Жительница поселка Рымникский Брединского района Челябинской области Гульназ Валеева перед смертью возвращалась с поминок брата, погибшего на спецоперации, заявила RT ее сестра Гульсум.

По данным полиции, ее тело нашли 23 февраля у дороги Кизильское — Бреды. В убийстве 46-летней женщины подозревают главу сельского поселения Дмитрия Рудского, депутата Александра Брухаля и его сына Андрея.

«Мужчины втроем похитили Гульназ, которая возвращалась с поминок брата, погибшего на СВО. Этот момент видели соседские дети», — рассказала ее сестра.

По ее словам, пьяные мужчины вывезли жертву в лес, где пытали и убили.

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На теле покойной «не было живого места», рассказала родственница, приведя слова очевидцев. Подозреваемых задержали.