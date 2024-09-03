Вторник, 3 сентября, 2024

Убийство на берегу реки раскрыли в Рязанской области

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

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Следователи Скопинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Ряжска. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, трагедия произошла 27 июня 2024 года на берегу реки Рановы в Ряжском районе. Во время совместного отдыха между двумя мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему более семи ударов руками в область головы и груди.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Прокуратура Ряжского района Рязанской области утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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