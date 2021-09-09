Убийство девочек в Кемеровской области: стали известны подробности

В Кемеровской области прощались с девочками, которых изнасиловал и убил 41-летний уголовник Виктор Пестерников. Об этом сообщает НТВ.

Мужчина в 2009 году получил срок за сексуальное преступление в отношении детей. Выйдя на свободу, он не встал на учёт. По сути, за опасным преступником никто не следил, поэтому следователи возбудили ещё одно уголовное дело — о халатности.

6 сентября в городе Киселёвске педофил встретил двух 10-летних девочек. Взрослому мужчине удалось найти к детям подход. Сначала они вместе покормили голубей, затем пошли в магазин. Там Пестерников купил девочкам сладости и пригласил их в гости. В заброшенном доме, где временно жил педофил, он сначала изнасиловал девочек, а после задушил, забросал их тела матрасами и ушел на работу.

Задержали подозреваемого после того, как оперативники узнали его на записи камеры видеонаблюдения из магазина.

Возможно будет заведено ещё одно дело — на родителей погибших. Мать одной из них даже не заметила отсутствия дочери.