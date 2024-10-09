Среда, 9 октября, 2024

Убийство девочек 2 и 5 лет в Тольятти: что известно на данный момент

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Скриншот видео

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства двух малолетних девочек, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

Трагедия произошла 8 октября в Комсомольском районе Тольятти. В одной из квартир многоэтажного дома были обнаружены тела двух малолетних девочек с множественными ножевыми ранениями. Оба ребенка, 2 и 5 лет, погибли от полученных ран.

Следственным комитетом России по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних по статье 105 УК РФ. Следователи и криминалисты проводят необходимые экспертизы, осмотрели место происшествия. Ход расследования находится под контролем руководства Следственного комитета.

По данным СМИ, преступление совершила 13-летняя старшая сводная сестра погибших девочек. Сообщается, что мать оставила подростка присматривать за младшими детьми. После нападения школьница спрятала тела сестер на балконе и покинула квартиру. Родители обнаружили трупы, вернувшись домой вечером.

По информации Baza, когда мать написала дочери, знает ли она, что случилось дома, та не стала ничего скрывать и призналась, что убила сестер.

«Это я! Аахахах», — написала девочка. 

На данный момент следователи проводят допрос школьницы и продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

В семье двух убитых девочек из Тольятти воспитывались всего пять детей от двух сожителей, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. 

У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семью характеризуют положительно, раньше каких-то психологических проблем у детей не замечали. 

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Экс-рязанский депутат Хубезов прокомментировал переход на новую работу

Провидец-математик Сидик Афган заявил, что 2025 год станет решающим

3 ключевые даты октября: астролог назвала дни возможной встречи кармического мужчины

Снайпер из Рязанской области Марсель Бикиняев погиб в зоне СВО

В Рязани легковушка перевернулась на парковке ТРЦ «Премьер»

Астролог перечислила трудные годы в жизни каждого знака Зодиака

Любовный гороскоп на октябрь: что звёзды готовят для вашего знака?

В Шацке ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла на границе с Тамбовской областью

Школьник из Феодосии во время шторма спас тонущего рязанского пенсионера

Павел Малков: При формировании регионального бюджета делаем особый акцент на развитии экономики

В Рязани состоялось очередное заседание Правительства Рязанской области

День Иоанна Богослова 9 октября: что нельзя делать