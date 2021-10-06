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Среда, 6 октября, 2021
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Убийца трех студенток показал, как расправлялся со своими жертвами

Никита Брыкин
Убийца трех студенток показал, как расправлялся со своими жертвами

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Следственный комитет опубликовал видео с участием 29-летнего Александра Лазарева, который обвиняется в убийстве трех студенток медколледжа в Гае.

Злоумышленник принял участие в следственном эксперименте и показал, как убивал своих жертв. Мужчина признался, что орудовал ножом. По его словам, «все быстро произошло».

Жуткое преступление произошло 30 сентября. Задержанного обвиняют в изнасиловании и убийстве трех студенток медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Тела двух из них с признаками насильственной смерти нашли в их съемной квартире. Труп еще одной жертвы был обнаружен во дворе дома.

В отношении Лазарева возбуждено пять уголовных дел: за убийство, изнасилование, насильственные действия, поджог, а также угон автомобиля.

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