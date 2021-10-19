Убийца девочки в Вологде не оставила на теле ребенка живого места

Сожитель мамы девятилетней девочки, в убийстве которой обвиняют 41-летнюю Ульяну Ланскую, рассказали подробности трагедии, пишет «Вологда-поиск».

По предварительной версии, женщина заманила к себе домой двух девочек, после чего одну из них отпустила, а вторую – убила.

По словам родственников, злоумышленница несколько часов пытала и издевалась над жертвой.

«Она ее избивала, потом резала, восстанавливать надо ткани кожи, она издевались над ней» – рассказал отчим.

Врачи сообщили родственникам, что пока тело девочки им лучше не видеть, потому что там не на что смотреть.