Убийца 9-летней девочки работал в школе в Орловской области

Соседи рассказали о предполагаемом убийце 9-летней Вики в селе Казарь Орловской области, которой нашли в подвале дома накануне после трех месяцев поисков, пишет МК.

Местные жители рассказали, что вероятный злоумышленник устроился работать в местную школу слесарем. Изначально мужчину задержали по подозрению в другом эпизоде насилия.

Кроме того, задержанного подозревают в причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в 1995, 1997 годах, а также в 2005 и 2006 годах.

Жительница соседнего села Залегощь, что мужчина был соседом ребенка: он жил на втором этаже с женой, а девочка – на первом этаже.

Школьники позже рассказали, что он к ним приставал и пытался завлечь их сладостями, например, печеньем.