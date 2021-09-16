9.5 C
Рязань
Четверг, 16 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Убийца 9-летней девочки работал в школе в Орловской области

Никита Брыкин
Убийца 9-летней девочки работал в школе в Орловской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Соседи рассказали о предполагаемом убийце 9-летней Вики в селе Казарь Орловской области, которой нашли в подвале дома накануне после трех месяцев поисков, пишет МК.

Местные жители рассказали, что вероятный злоумышленник устроился работать в местную школу слесарем. Изначально мужчину задержали по подозрению в другом эпизоде насилия.

Кроме того, задержанного подозревают в причастности к аналогичным преступлениям, совершенным в 1995, 1997 годах, а также в 2005 и 2006 годах.

Жительница соседнего села Залегощь, что мужчина был соседом ребенка: он жил на втором этаже с женой, а девочка – на первом этаже.

Школьники позже рассказали, что он к ним приставал и пытался завлечь их сладостями, например, печеньем.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,640ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]