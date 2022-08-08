7info

Убийца 88-летней женщины в Астрахани получил 9,5 лет колонии

В Астрахани мужчина признан виновным в убийстве 88-летней местной жительницы. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тело пенсионерки нашли в её квартире на улице Красноармейской в Ленинском районе Астрахани 14 марта 2022 года. Женщина была задушена, пропали деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража). На месте происшествия нашли различные биологические следы, кроме того, с помощью АПК «Сегмент» проведен кропотливый анализ биллинговых соединений абонентских устройств.

16 марта силовики задержали 48-летнего близкого знакомого женщины, бывшего мужа её племянницы. Мужчина часто конфликтовал с бывшей супругой из-за воспитания дочери, не раз приходил к ее тете и просил повлиять.

14 марта он вновь обратился с аналогичной просьбой, но из-за разногласий с пожилой женщиной произошла ссора. Гость сбил потерпевшую с ног, затем несколько раз ударил головой о пол и задушил. Убегая из квартиры, мужчина прихватил деньги из сумки пенсионерки.

— Приговором Ленинского районного суда г. Астрахани мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщила пресс-служба СК РФ.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7