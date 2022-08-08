Убийца 88-летней женщины в Астрахани получил 9,5 лет колонии

В Астрахани мужчина признан виновным в убийстве 88-летней местной жительницы. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Тело пенсионерки нашли в её квартире на улице Красноармейской в Ленинском районе Астрахани 14 марта 2022 года. Женщина была задушена, пропали деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража). На месте происшествия нашли различные биологические следы, кроме того, с помощью АПК «Сегмент» проведен кропотливый анализ биллинговых соединений абонентских устройств.

16 марта силовики задержали 48-летнего близкого знакомого женщины, бывшего мужа её племянницы. Мужчина часто конфликтовал с бывшей супругой из-за воспитания дочери, не раз приходил к ее тете и просил повлиять.

14 марта он вновь обратился с аналогичной просьбой, но из-за разногласий с пожилой женщиной произошла ссора. Гость сбил потерпевшую с ног, затем несколько раз ударил головой о пол и задушил. Убегая из квартиры, мужчина прихватил деньги из сумки пенсионерки.